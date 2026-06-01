Spectacle d’improvisation théâtrale Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle d’improvisation théâtrale

Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

SOIRÉE IMPRO ÇA VA PARTIR EN LIVE !

Ateliers impro ado & adultes MJC Cherbourg.

Vous avez adoré les deux premières… salle comble, rires garantis, ambiance de folie !

Alors on remet ça et cette fois encore, rien n’est écrit… sauf votre imagination !

Vous proposez les thèmes.

Nous improvisons tout sur scène.

Et ça peut partir dans n’importe quelle direction .

Au programme

Des histoires jamais vues, jamais répétées, jamais prévisibles.

Une soirée avec entracte + petite restauration.

Une ambiance 100% impro, 100% surprise.

Spectacle au chapeau.

Les dons servent à soutenir les projets de la MJC (et votre générosité fait toute la différence).

Réservations leslundispensables@gmail.com.

Attention fous rires potentiels, situations improbables et scènes totalement incontrôlées.

On vous attend nombreux… parce que sans public, l’impro n’existe pas ! .

Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 53 31 72 centre@mjc-cherbourg.fr

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English : Spectacle d’improvisation théâtrale

L’événement Spectacle d’improvisation théâtrale Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin