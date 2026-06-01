Spectacle d’improvisation théâtrale Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Spectacle d’improvisation théâtrale Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 13 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Spectacle d’improvisation théâtrale
Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
SOIRÉE IMPRO ÇA VA PARTIR EN LIVE !
Ateliers impro ado & adultes MJC Cherbourg.
Vous avez adoré les deux premières… salle comble, rires garantis, ambiance de folie !
Alors on remet ça et cette fois encore, rien n’est écrit… sauf votre imagination !
Vous proposez les thèmes.
Nous improvisons tout sur scène.
Et ça peut partir dans n’importe quelle direction .
Au programme
Des histoires jamais vues, jamais répétées, jamais prévisibles.
Une soirée avec entracte + petite restauration.
Une ambiance 100% impro, 100% surprise.
Spectacle au chapeau.
Les dons servent à soutenir les projets de la MJC (et votre générosité fait toute la différence).
Réservations leslundispensables@gmail.com.
Attention fous rires potentiels, situations improbables et scènes totalement incontrôlées.
On vous attend nombreux… parce que sans public, l’impro n’existe pas ! .
Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 53 31 72 centre@mjc-cherbourg.fr
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English : Spectacle d’improvisation théâtrale
L’événement Spectacle d’improvisation théâtrale Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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