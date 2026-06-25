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Exposition Sylvain Piget aux Chais Monnet Hotel Chais Monnet Cognac

Exposition Sylvain Piget aux Chais Monnet Hotel Chais Monnet Cognac mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Hotel Chais Monnet
Adresse
50 avenue Paul Firino Martell
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Tarif

Cognac

Exposition Sylvain Piget aux Chais Monnet

Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-07-08

L’artiste plasticien Sylvain Piget expose ses créations à l’Hôtel Chais Monnet.
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Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   nela@pigetart.com

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English :

Visual artist Sylvain Piget is exhibiting his works at the Hôtel Chais Monnet.

L’événement Exposition Sylvain Piget aux Chais Monnet Cognac a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Cognac

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