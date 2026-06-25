Exposition Sylvain Piget aux Chais Monnet Hotel Chais Monnet Cognac
Exposition Sylvain Piget aux Chais Monnet Hotel Chais Monnet Cognac mercredi 8 juillet 2026.
Cognac
Exposition Sylvain Piget aux Chais Monnet
Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-07-08
L’artiste plasticien Sylvain Piget expose ses créations à l’Hôtel Chais Monnet.
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Hotel Chais Monnet 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine nela@pigetart.com
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English :
Visual artist Sylvain Piget is exhibiting his works at the Hôtel Chais Monnet.
L’événement Exposition Sylvain Piget aux Chais Monnet Cognac a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Cognac
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