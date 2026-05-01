Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Talents d’Oizon édition 2026 spéciale Berrichon Oizon

Exposition Talents d’Oizon édition 2026 spéciale Berrichon Oizon

Exposition Talents d’Oizon édition 2026 spéciale Berrichon Oizon mercredi 27 mai 2026.

Adresse : Bibliothèque municipale

Ville : 18700 Oizon

Département : Cher

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Oizon

Exposition Talents d’Oizon édition 2026 spéciale Berrichon

Bibliothèque municipale Oizon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Pour la 3ème année, la bibliothèque municipale d’Oizon vous invite à découvrir les Talents d’Oizon
Au programme
– Stand écriture En parler berriaud, j’écrivons
– Pôle numérique L’ordinateur qui t’cause
– Point rencontre Théât’e pis Clubes Berrichons
– Expo photos Les quat’ saison d’Ouézon
– Artisanat local Des fleurs pour la bounne amie !

Offert Journal Berriauds ! (exemplaires limités)
À gagner le roman Les Goguenettes de Marcel

Nocturne le vendredi 29 mai jusqu’à 20h apéritif dinatoire dès 18h   .

Bibliothèque municipale Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire   berriauds@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 3rd year, the Oizon municipal library invites you to discover the Talents d’Oizon

L’événement Exposition Talents d’Oizon édition 2026 spéciale Berrichon Oizon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

À voir aussi à Oizon (Cher)