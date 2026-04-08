EXPOSITION TEMPORAIRE ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE PHOTOGRAPHIES D’UN MÉTIER MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Aurignac

EXPOSITION TEMPORAIRE ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE PHOTOGRAPHIES D’UN MÉTIER

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-11

Le Musée de l’Aurignacien s’associe à l’Institut national de recherches archéologiques préventives pour présenter une exposition temporaire consacrée aux métiers de l’archéologie du samedi 11 avril au jeudi 31 décembre 2026.

À travers une série de photographies, l’exposition met en lumière la diversité des métiers de l’archéologie, ses spécificités techniques et la variété des contextes d’interventions. Cette exposition en plein air, invite les visiteurs à découvrir le parcours d’hommes et de femmes travaillant sur diverses périodes et intervenant au quatre coins de la France, parfois très proche de chez nous ! En effet, le territoire de l’Occitanie et de la Haute-Garonne a livré de nombreux vestiges archéologiques.

Une occasion idéale pour découvrir, entre idées reçues et réalités du terrain, si le pinceau, la pelle et la pioche sont réellement les indispensables de l’archéologue ! .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée de l?Aurignacien joins forces with the Institut national de recherches archéologiques préventives to present a temporary exhibition devoted to archaeological professions from Saturday April 11 to Thursday December 31, 2026.

L’événement EXPOSITION TEMPORAIRE ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE PHOTOGRAPHIES D’UN MÉTIER Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE