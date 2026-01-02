Exposition temporaire Carte blanche à un artiste québécois Les Muséales Tourouvre au Perche

Exposition temporaire Carte blanche à un artiste québécois

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-12-19 12:30:00

Date(s) :

2026-10-30

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Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Exposition temporaire Carte blanche à un artiste québécois

L’événement Exposition temporaire Carte blanche à un artiste québécois Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche