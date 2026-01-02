Exposition temporaire du Chemin des ateliers du Perche Les Muséales Tourouvre au Perche
Exposition temporaire du Chemin des ateliers du Perche Les Muséales Tourouvre au Perche samedi 3 octobre 2026.
Exposition temporaire du Chemin des ateliers du Perche
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-11 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de la Journée Nationale des artistes, des artistes du chemin des ateliers du Perche réaliseront une exposition collective. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
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English : Exposition temporaire du Chemin des ateliers du Perche
L’événement Exposition temporaire du Chemin des ateliers du Perche Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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