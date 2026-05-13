Exposition temporaire « Et la lumière fut », Musée Casa Pairal au Castillet, Perpignan

Exposition temporaire « Et la lumière fut » Samedi 23 mai, 15h00 Musée Casa Pairal au Castillet Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

L’histoire de l’humanité atteste, depuis « que la lumière fut », du caractère es-sentiel de cette contribution de l’éclairage à l’avancé du monde.

De nos jours, l’électricité a pris une telle place dans notre vie quotidienne qu’il est difficile d’imaginer la vie sans elle.

Venez découvrir au travers des collections du musée Casa Pairal les multiples améliorations apportées aux diverses sources de lumières artificielles de l’Antiquité à celles du futur.

Musée Casa Pairal au Castillet place de verdun, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie +33468663075 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal Les collections regroupent des pièces couvrant des thématiques allant du costume traditionnel à l’outillage des travaux agricoles, en passant par le transport, ainsi que la vie domestique et religieuse. Elles couvrent principalement le XIXe siècle jusqu’aux années 1950, avec quelques incursions dans une période allant du XIVe au XVIIIe siècles. Cette diversité se conjugue à celles des objets et des matériaux qui les constituent : cuirs et textiles divers, œuvres graphiques sur toile, papier ou parchemin, métaux et alliages, bois, lapidaire, céramiques variées. A titre d’exemples, l’établissement compte plusieurs fonds d’artisans et d’ateliers, mais aussi un ensemble de l’usine des poupées Bella, des véhicules hippomobiles et des barques catalanes (pour certaines navigantes). Reconstitution de la cuisine du mas del Gleix (1631). Au coeur du centre-ville. A proximité de nombreux arrêts de bus et de parking.

L’histoire de l’humanité atteste, depuis « que la lumière fut », du caractère es-sentiel de cette contribution de l’éclairage à l’avancé du monde.

© musée casa pairal