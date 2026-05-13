Exposition temporaire: Insectes,un peuple pas si minuscule, Muséum d’Histoire naturelle, Perpignan

Exposition temporaire: Insectes,un peuple pas si minuscule Samedi 23 mai, 15h00 Muséum d’Histoire naturelle Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Plongez dans l’infiniment petit et découvrez un monde d’une richesse insoupçonnée.

Les insectes, souvent discrets, sont pourtant au cœur du vivant.

Observer leur diversité, c’est mieux comprendre les équilibres naturels qui nous entourent. Une invitation à porter un regard nouveau sur ce monde essentiel et méconnu.

Muséum d’Histoire naturelle 12 Rue Fontaine-Neuve, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie 33468663368 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle Installé depuis 1900 dans l’hôtel particulier Çagarriga (XVIe siècle), le Muséum d’Histoire Naturelle de Perpignan allie patrimoine scientifique et architectural. Ancien tribunal révolutionnaire en 1793, l’édifice présente une façade et un vestibule ouvrant sur une cour ornée d’éléments sculptés remarquables : fenêtre moulurée, fronton demi-circulaire, cartouches encadrés de feuillages et d’angelots. À droite, une cage d’escalier du XVIIIe siècle abrite une rampe en fer forgé classée, dont les motifs floraux et feuillus varient à chaque niveau. Témoignage de l’art décoratif ancien, ce décor accompagne l’histoire du musée, né en 1770 au sein de l’université de médecine et devenu muséum en 1840.

Plongez dans l’infiniment petit et découvrez un monde d’une richesse insoupçonnée.

© muséum d’histoire naturelle-perpignan