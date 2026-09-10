exposition temporaire, Musée de la mine et des minéraux de Chaillac, Chaillac

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mine et des minéraux de Chaillac · Chaillac

Informations pratiques

exposition temporaire 19 et 20 septembre Musée de la mine et des minéraux de Chaillac Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition temporaire

La Vie, l’évolution de 2 milliards d’années à la disparition des dinosaures

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE PENDANT LES JOURNEES DU PATRIMOINE

Musée de la mine et des minéraux de Chaillac 2 Rue de la Touche, 36310 Chaillac Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire 06.72.17.07.48 https://minerauxchaillac.com

Exposition temporaire

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