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exposition temporaire, Musée de la mine et des minéraux de Chaillac, Chaillac

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mine et des minéraux de Chaillac · Chaillac

exposition temporaire, Musée de la mine et des minéraux de Chaillac, Chaillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la mine et des minéraux de Chaillac
Adresse
2 Rue de la Touche, 36310 Chaillac
Ville
36310 Chaillac
Département
Indre

exposition temporaire 19 et 20 septembre Musée de la mine et des minéraux de Chaillac Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition temporaire
La Vie, l’évolution de 2 milliards d’années à la disparition des dinosaures
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE PENDANT LES JOURNEES DU PATRIMOINE

Musée de la mine et des minéraux de Chaillac 2 Rue de la Touche, 36310 Chaillac Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire 06.72.17.07.48 https://minerauxchaillac.com
Exposition temporaire

©association

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