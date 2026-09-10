AGENDA · Chaillac
exposition temporaire, Musée de la mine et des minéraux de Chaillac, Chaillac
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mine et des minéraux de Chaillac · Chaillac
Informations pratiques
exposition temporaire 19 et 20 septembre Musée de la mine et des minéraux de Chaillac Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition temporaire
La Vie, l’évolution de 2 milliards d’années à la disparition des dinosaures
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE PENDANT LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Musée de la mine et des minéraux de Chaillac 2 Rue de la Touche, 36310 Chaillac Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire 06.72.17.07.48 https://minerauxchaillac.com
Exposition temporaire
©association
À voir aussi à Chaillac (Indre)
- Barbecue Chaillac 12 septembre 2026
- Visite du musée de la mine et des minéraux, Musée de la mine et des minéraux de Chaillac, Chaillac 19 septembre 2026
- Concours de pêche Chaillac 20 septembre 2026
- Enduro carpe Chaillac 16 octobre 2026
- Initiation au modelage Chaillac 21 octobre 2026