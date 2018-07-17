Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art Sauveterre-de-Rouergue
vendredi 17 juillet 2026 · Sauveterre-de-Rouergue
Informations pratiques
Sauveterre-de-Rouergue
Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art
Bd Lapèrouse Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-07-17
Exposition de Gisèle Garric Nature et Artefacts
Céramique contemporaine
En figeant dans l’argile ce qui est voué à disparaître, Gisèle Garric interroge avec poésie notre désir de permanence. Ses œuvres sont des vanités silencieuses où l’éphémère et l’éternel dialoguent, où le réel se trouve à la fois conservé, trahi et réinventé.
Soirée de vernissage ouverte à toutes et tous :
Vendredi 17 Juillet à 18h
Lieu Musée du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali, L’Ancre, Espace Lapérouse 12 800 Sauveterre-de-Rouergue
Entrée au musée (expositions permanente et temporaire) 4,5 € plein tarif / 3 € tarif réduit / gratuit pour les moins de 12 ans 4.5 .
Bd Lapèrouse Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 98 61 74 64 artetsavoirfaire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition by Gisèle Garric Nature and Artifacts
L’événement Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron)
- Randonnée dans la douceur du soir La Rouyrie La Planque le Pouget Sauveterre-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Randonnée dans la fraîcheur du matin Sauveterre Les Cayroux Les Escourgats Sauveterre-de-Rouergue 21 juillet 2026
- Randonnée dans la fraîcheur du matin Vallée du Mergou Albagnac Sauveterre-de-Rouergue 28 juillet 2026
- Randonnée dans la fraîcheur du matin Gramond-Boussac Sauveterre-de-Rouergue 4 août 2026
- Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue 13 août 2026