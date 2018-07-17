Informations pratiques

Sauveterre-de-Rouergue

Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art

Bd Lapèrouse Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-07-17

Exposition de Gisèle Garric Nature et Artefacts

Céramique contemporaine

En figeant dans l’argile ce qui est voué à disparaître, Gisèle Garric interroge avec poésie notre désir de permanence. Ses œuvres sont des vanités silencieuses où l’éphémère et l’éternel dialoguent, où le réel se trouve à la fois conservé, trahi et réinventé.

Soirée de vernissage ouverte à toutes et tous :

Vendredi 17 Juillet à 18h

Lieu Musée du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali, L’Ancre, Espace Lapérouse 12 800 Sauveterre-de-Rouergue

Entrée au musée (expositions permanente et temporaire) 4,5 € plein tarif / 3 € tarif réduit / gratuit pour les moins de 12 ans 4.5 .

Bd Lapèrouse Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 98 61 74 64 artetsavoirfaire@gmail.com

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English :

Exhibition by Gisèle Garric Nature and Artifacts

L’événement Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)