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Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art Sauveterre-de-Rouergue

vendredi 17 juillet 2026 · Sauveterre-de-Rouergue

Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art Sauveterre-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Bd Lapèrouse
Ville
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
4.5 Tarif de base plein tarif Tarif

Sauveterre-de-Rouergue

Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art

Bd Lapèrouse Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-07-17

Exposition de Gisèle Garric Nature et Artefacts
Céramique contemporaine
En figeant dans l’argile ce qui est voué à disparaître, Gisèle Garric interroge avec poésie notre désir de permanence. Ses œuvres sont des vanités silencieuses où l’éphémère et l’éternel dialoguent, où le réel se trouve à la fois conservé, trahi et réinventé. 
Soirée de vernissage ouverte à toutes et tous :
Vendredi 17 Juillet à 18h
Lieu Musée du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali, L’Ancre, Espace Lapérouse 12 800 Sauveterre-de-Rouergue
Entrée au musée (expositions permanente et temporaire) 4,5 € plein tarif / 3 € tarif réduit / gratuit pour les moins de 12 ans 4.5  .

Bd Lapèrouse Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 98 61 74 64  artetsavoirfaire@gmail.com

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English :

Exhibition by Gisèle Garric Nature and Artifacts

L’événement Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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