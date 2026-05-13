Exposition temporaire « Where the weird things are », Musée Saint-Nazaire, Bourbon-Lancy
Exposition temporaire « Where the weird things are », Musée Saint-Nazaire, Bourbon-Lancy samedi 23 mai 2026.
Exposition temporaire « Where the weird things are » Samedi 23 mai, 14h00 Musée Saint-Nazaire Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Le travail de Violence HUMBERT et Alexandra SOPHIE vient Questionner l’identité de chacun.e et les questionnements qui y sont liés. Elle se réinvente à chaque regard, à chaque interaction… de la narration personnelle au récit partagé, les travaux des artistes se jouent des catégories et résistent aux étiquettes. À la fois héritage et devenir, l’identité est un mouvement.
Musée Saint-Nazaire 1 place du musée bourbon-lancy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385892323 https://bourbon-lancy.fr/musee-saint-nazaire/
Le travail de Violence HUMBERT et Alexandra SOPHIE vient Questionner l’identité de chacun.e et les questionnements qui y sont liés. Elle se réinvente à chaque regard, à chaque interaction… de la au À…
©Ville de Bourbon-Lancy
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