Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Bourbon-Lancy

Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Votre cinéma fête les 70 ans de l’association française des cinémas art & essai. Un moment de partage autour du film Rural où l’on vous proposera un historique de l’association, une discussion autour de l’art & essai, une visite de la cabine, un quiz et un verre de l’amitié (et un film évidemment)

Edouard Bergeon ( Au Nom de la Terre ) nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

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English : Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné

L’événement Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I