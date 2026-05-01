Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy mardi 19 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Votre cinéma fête les 70 ans de l’association française des cinémas art & essai. Un moment de partage autour du film Rural où l’on vous proposera un historique de l’association, une discussion autour de l’art & essai, une visite de la cabine, un quiz et un verre de l’amitié (et un film évidemment)
Edouard Bergeon ( Au Nom de la Terre ) nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer. .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
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English : Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné
L’événement Rural 70 ans de l’AFCAE dans votre ciné Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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