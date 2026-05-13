Exposition « Terre des Hommes », révélez les textes des photojournalistes taïwanais !, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône

Exposition « Terre des Hommes », révélez les textes des photojournalistes taïwanais ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Profitez de la soirée pour découvrir ou redécouvrir l’exposition « Terre des hommes », augmentée pour la Nuit des musées de textes traduits du Taïwanais qui n’apparaitront que si vous les révélez en lumière noire.

Le magazine Terre des Hommes (Ren Jian ), dont les 47 numéros mensuels sont publiés entre novembre 1985 et septembre 1989, a été fondé par l’écrivain militant Chen Ying Zhen, qui a rassemblé autour de lui une équipe de journalistes, écrivains renommés, photo-reporters et partisans des causes politiques et sociales. Il émerge pendant la phase de démocratisation politique progressive des années 1980 qui fait suite au régime autoritaire imposé dans l’île tropicale par Tchang Kaï-Chek en 1949 (le parti démocrate Minjindang est autorisé en 1986, la loi martiale est levée en 1987). « Magazine de reportages où l’on découvre, documente, témoigne et critique par les images et par les mots » (éditorial du magazine n°1), Terre des Hommes veut délibérément associer des écrivains, auteurs, critiques et des photo-reporters pour soutenir les changements indispensables de la société taïwanaise sclérosée, et « obliger à se soucier à nouveau les uns des autres ». Par le soutien apporté aux mouvements protestataires, le magazine est un moteur important de la démocratisation.

La photographie a joué un rôle important dans cette prise de conscience, activée par des jeunes photographes « émergents » qui trouvent ici l’occasion de s’exprimer librement après une longue période de censure des textes et des images. Mais si le contenu littéraire, journalistique et politique de Terre des Hommes a été jusqu’à maintenant non seulement reconnu et largement étudié et commenté, les photographes ont été clairement laissés de côté, comme si les images n’avaient été que des commentaires des textes. Dans la continuité de nos travaux sur la reconnaissance et la réhabilitation des magazines photographiquement illustrés, nous avons pour la première fois mis en avant les travaux photographiques et les caractéristiques iconographiques de ce magazine renommé et célébré, dont les images étaient délaissées, en raison de leur perte d’actualité.

Exposition en partenariat avec la Maison de la photographie Robert Doisneau et le Muséede l’université nationale de l’éducation de Taipei.

Commissariat : Michel Frizot et Su Ying-Lung

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Profitez de la soirée pour découvrir ou redécouvrir l’exposition « Terre des hommes », augmentée pour la Nuit des musées de textes traduits du Taïwanais qui n’apparaitront que si vous les révélez en …

© Juan I-Jong, Témoin oculaire, 1986