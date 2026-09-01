EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-09-24

Venez découvrir la nouvelle exposition au théâtre de Saint-Gaudens !

Les hommes ont toujours été fascinés par l’eau et de tout temps les artistes y ont vu une source d’inspiration intarissable. Cette année l’Atelier d’art abordera ce thème. Ce sera l’eau dans tous ses états la mer, la pluie, les nuages et les glaces… L’eau source de vie, de méditation et qui sait aussi être dévastatrice.

Vernissage le jeudi 24 septembre à 18h30 .

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87

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English :

Come and discover the new exhibition at the Saint-Gaudens theater!

L’événement EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON ATELIER D’ART DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE