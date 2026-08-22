EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON KATHERINE DARA THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON KATHERINE DARA

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-10-27

Venez découvrir la nouvelle exposition au théâtre de Saint-Gaudens !

Bruxelloise et diplômée en lettres, Katherine Dara passe 10 années en Angleterre avant de déménager avec sa famille en Seine-et-Marne dans la forêt de Fontainebleau. Elle découvre alors la céramique et se met à faire du collage. Ces deux occupations ainsi que l’art textile ne la quitteront plus. Parmi ses influences ? Les artistes de son pays natal (Delvaux, Magritte…), le mouvement surréaliste mais aussi les œuvres de Brueghel et Jérôme Bosch. Depuis 2021 elle habite au Fousseret en Haute-Garonne. Elle expose et vend son travail céramique à La Cité potière de Carcassonne. .

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87

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English :

Come and discover the new exhibition at the Saint-Gaudens theater!

L’événement EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON KATHERINE DARA Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE