EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON YVES GALIACY THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
mercredi 13 janvier 2027 · THÉÂTRE JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON YVES GALIACY
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13
fin : 2027-02-18
Date(s) :
2027-01-13
Venez découvrir la nouvelle exposition au théâtre de Saint-Gaudens !
Peintre abstrait, Yves Galiacy réalise des œuvres qui expriment ses émotions à travers les couleurs, les formes et les mouvements. Son travail est guidé par l’inspiration du moment, sans recherche de représentation précise, afin de laisser libre cours à l’imagination de chacun. Il aime expérimenter différentes techniques et créer des compositions uniques qui invitent à la réflexion et au ressenti. La peinture devient ainsi un moyen de partager une vision personnelle du monde et de susciter des émotions. .
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the new exhibition at the Saint-Gaudens theater!
L’événement EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON YVES GALIACY Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens 11 septembre 2026
- Visite commentée : à la découverte du patrimoine photographique de Jean Dieuzaide, Le LieuZaide, Saint-Gaudens 18 septembre 2026
- Jeux et ateliers en accès libre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens 19 septembre 2026
- Visite aux enfants – Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER CRÉATIF INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens 19 septembre 2026