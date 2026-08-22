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EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON YVES GALIACY THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

mercredi 13 janvier 2027 · THÉÂTRE JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens

EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON YVES GALIACY THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
mercredi 13 janvier 2027
Fin
jeudi 18 février 2027
Lieu
THÉÂTRE JEAN MARMIGNON
Adresse
3 Place Hippolyte Ducos
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Gaudens

EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON YVES GALIACY

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13
fin : 2027-02-18

Date(s) :
2027-01-13

Venez découvrir la nouvelle exposition au théâtre de Saint-Gaudens !
Peintre abstrait, Yves Galiacy réalise des œuvres qui expriment ses émotions à travers les couleurs, les formes et les mouvements. Son travail est guidé par l’inspiration du moment, sans recherche de représentation précise, afin de laisser libre cours à l’imagination de chacun. Il aime expérimenter différentes techniques et créer des compositions uniques qui invitent à la réflexion et au ressenti. La peinture devient ainsi un moyen de partager une vision personnelle du monde et de susciter des émotions.   .

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 

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English :

Come and discover the new exhibition at the Saint-Gaudens theater!

L’événement EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON YVES GALIACY Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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