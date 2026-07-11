Exposition Toiles de l’Atelier « Dessiner à Pau » Médiathèque de Laruns Laruns
vendredi 31 juillet 2026 · Médiathèque de Laruns · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Exposition Toiles de l’Atelier « Dessiner à Pau »
Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Les œuvres présentées sont le fruit des explorations artistiques en plein air menées avec l’atelier d’Anna Sieradzka ( Dessiner à Pau ). Chaque toile raconte une rencontre avec la lumière, les paysages et les couleurs du Béarn et des Pyrénées. www.dessinerapau.fr .
Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Toiles de l’Atelier « Dessiner à Pau »
L’événement Exposition Toiles de l’Atelier « Dessiner à Pau » Laruns a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert Tempête de chienne Un été à Bious Lac de Bious Artigues Laruns 11 juillet 2026
- Exposition Norman Peccolo photographe sauvage Laruns 12 juillet 2026
- Exposition Jim Messina sculpture sur bois Laruns 12 juillet 2026
- Vernissage d’exposition Norman Peccolo photographe sauvage Laruns 12 juillet 2026
- Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Maison du parc national des Pyrénées Laruns 13 juillet 2026