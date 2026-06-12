EXPOSITION TRACES Bédarieux

Bédarieux

EXPOSITION TRACES

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-03

exposition Traces Espace d’Art Contemporain

Du vendredi 3 juillet au samedi 29 août 2026 (ouverture le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

Info 04 67 95 48 27 et culture@bedarieux.fr

Titre de l’animation exposition Traces

Date et heure Du vendredi 3 juillet au samedi 29 août 2026 (ouverture le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

Lieu Espace d’Art Contemporain 19 Avenue de l’Abbé Taroux 34600 Bédarieux

Tarif Gratuit Contact téléphone et mail 04 67 95 48 27 et culture@bedarieux.fr

Description l’Espace d’Art Contemporain accueille, en partenariat avec la médiathèque Max Rouquette de Bédarieux, une exposition intitulée Traces . Commissariat par Vincent Marie, avec des œuvres des dessinateurs Edmond Baudoin et Troubs, et d’artistes inuits contemporains proposés par la galerie Art Inuit Paris.

Edmond Baudoin est une figure majeure et singulière de la bande dessinée, reconnu pour son trait libre. Le dessin, chez lui, est toujours un moyen d’être au monde, de dialoguer avec l’autre, de comprendre.

Grand voyageur, Baudoin a suivi en Arctique le documentariste Vincent Marie, à la rencontre d’artistes inuits. Le périple a donné lieu à deux romans graphiques, Inuit et Nunavut avec Troubs, compagnon de voyage et de dessin. Entre perception et réflexions, ils tentent un état des lieux poétique de ce que nous dit la culture inuite en ce début du XXIe siècle. Les dessins issus de ce projet seront accompagnés de sculptures d’artistes inuits contemporains proposés par la galerie Art Inuit Paris. .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English : EXPOSITION TRACES

traces exhibition Espace d?Art Contemporain

Friday July 3 to Saturday August 29, 2026 (open Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday, 9am to 12:30pm and 2pm to 6pm).

Info 04 67 95 48 27 and culture@bedarieux.fr

L’événement EXPOSITION TRACES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB