Exposition Tribute to Liberty Les terrasses du Centre International de Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Exposition Tribute to Liberty

Les terrasses du Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-04

Pour célébrer la 50e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville, le Centre International de Deauville a décidé de ressortir et de partager toutes ses photos d’archives.

L’affiche du 52e Festival du Cinéma Américain de Deauville met à l’honneur la Statue de la Liberté. Offerte par les Français aux Amé­ri­cains en témoignage de l’amitié qui unit les deux nations, elle célèbre cette année ses 140 ans dans le même temps où les Etats-Unis commémorent les 250 ans de leur Indépendance.

En écho à cette 52e édition du Festival, la Galerie La Marbrerie présente Tribute to Liberty , une exposition réunissant dix œuvres inédites, signées par Jérôme Mesnager en collaboration avec EZP , Troy Henriksen et Claude Lazar. A travers leur univers artistique, les quatre artistes rendent hommage à la Statue de la Liberté, symbole de liberté, d’inspiration et d’espoir.

LES ARTISTES

– Jérôme Mesnager est l’une des figures emblématiques du street art français. Créateur en 1983 du célèbre Corps blanc , silhouette devenue iconique à travers le monde.

– EZP (Pierre-Yves) est un artiste issu de la scène graffiti. Il développe un langage graphique nourri par la culture hip-hop, le pochoir et les références populaires.

– Artiste franco-américain installé entre Paris et New York, Troy Henriksen est reconnu pour ses compositions éclatantes, où la couleur, les mots et les personnages évoluent dans une énergie résolument positive.

– Claude Lazar propose une peinture sensible et expressive, où la matière, la couleur et le geste occupent une place essentielle. .

Les terrasses du Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville 14800 Calvados Normandie lamarbrerie.trouville@gmail.com

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English : Exposition Tribute to Liberty

To mark the 50th edition of the Deauville American Film Festival, the Centre International de Deauville has decided to dig out and share all its archive photographs.

L’événement Exposition Tribute to Liberty Deauville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT SPL Deauville