Exposition Tritons par Antoine Bonnet Galerie Kokanas Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Exposition Tritons par Antoine Bonnet

Du 02/07 au 09/07/2026 tous les jours de 10h à 18h. Galerie Kokanas 53 Chemin du Vallon de l’Oriol Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Exposition TRITONS par l’artiste illustrateur et réalisateur de films d’animation Antoine Bonnet. Une collection de 25 dessins originaux réalisés entièrement aux crayons de couleur, Antoine Bonnet explore l’univers marin et revisite la figure mythologique

TRITONS est une exposition d’Antoine Bonnet, illustrateur et réalisateur marseillais, réunissant 25 dessins originaux réalisés aux crayons de couleur autour de l’imaginaire marin. Entre corps masculins et divinités marines, l’artiste revisite la figure du triton et questionne les représentations du désir et du regard. Les œuvres dialoguent avec les céramiques organiques de Manon Marvie à la Galerie Kokanas, du 2 au 9 juillet 2026. .

Galerie Kokanas 53 Chemin du Vallon de l’Oriol Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 29 33 18 antoine.bonnet69@gmail.com

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English :

TRITONS exhibition by artist, illustrator, and animated film director Antoine Bonnet. A collection of 25 original drawings created entirely with colored pencils, in which Antoine Bonnet explores the marine world and reimagines the mythological figure

L’événement Exposition Tritons par Antoine Bonnet Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille