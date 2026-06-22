Une heure avec Anne Roumanoff Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Une heure avec Anne Roumanoff

Vendredi 3 juillet 2026 de 21h à 22h.

Samedi 4 juillet 2026 de 21h à 22h.

Dimanche 5 juillet 2026 de 21h à 22h. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Avec un succès constant qui traverse les décennies, Anne Roumanoff continue de faire rire et réfléchir avec un humour toujours aussi vif et attachant.

Dans ce nouveau spectacle en cours d’écriture, Anne Roumanoff mêle observations du quotidien et éclats de rire, fidèle à son style incomparable.

Un spectacle qui s’annonce déjà comme un nouveau succès pour l’une des figures emblématiques du rire français. .

Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 lacomediedemarseille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anne Roumanoff’s constant success has spanned the decades, and she continues to make people laugh and think, with a humor that’s as lively and engaging as ever.

L’événement Une heure avec Anne Roumanoff Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille