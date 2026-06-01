Exposition : Un laboratoire à ciel ouvert, Bibliothèque du Campus Agro Paris-Saclay, Palaiseau

Exposition : Un laboratoire à ciel ouvert 8 juin – 10 juillet Bibliothèque du Campus Agro Paris-Saclay Essonne

entrée libre, laisser un papier d’identité en échange d’un pass visiteur à l’entrée du campus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T08:00:00+02:00 – 2026-06-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T08:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

L’équipe de la Chaire Agricultures Urbaines (Fondation AgroParisTech/UMR SADAPT) et l’équipe des projets du toit d’AgroParisTech menée par Sophie Joimel (UMR Ecosys), ont le plaisir de vous inviter à découvrir l’exposition photographique « Un laboratoire à ciel ouvert – Dix ans d’expérimentations en agriculture urbaine, de Paris à Saclay », qui se tiendra à la bibliothèque du Campus agro de l’Université Paris Saclay à Palaiseau du 8 juin au 10 juillet.

Cette exposition retrace l’aventure singulière des équipes qui ont contribué à faire vivre les toits d’AgroParisTech de Paris à Palaiseau et même de leurs actions hors les murs. Nous vous invitons à prendre de la hauteur pour découvrir un écosystème quasiment invisible depuis la rue ou depuis le campus.

Au programme :

Une épopée scientifique : des premiers semis en toiture rue Claude Bernard (Paris 5ème) jusqu’à l’installation sur le plateau de Saclay, suivez dix ans de recherche sur l’agriculture urbaine et la biodiversité.

L’humain au cœur du projet : observez le fourmillement des équipes de recherche, l’effervescence des chantiers participatifs et la passion des chercheurs qui analysent le (Techno)sol pour mieux comprendre la ville de demain.

De l’infiniment petit au paysage : du collembole observé au microscope aux toitures maraîchères franciliennes, l’exposition pose un regard sensible sur le dialogue entre béton et biodiversité.

Venez découvrir notamment comment des résidus urbains deviennent un sol fertile et comment la recherche sort des laboratoires pour s’installer sur les toits en milieu urbain ou péri-urbain !

Bibliothèque du Campus Agro Paris-Saclay 22 place de l’agronomie – 91123 Palaiseau Palaiseau 91120 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

L’équipe de la Chaire Agricultures Urbaines et l’équipe des projets du toit d’AgroParisTech, vous invitent à « Un laboratoire à ciel ouvert – Dix ans d’expérimentations en agriculture urbaine » agriculture potager

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