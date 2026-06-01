, Hi! PARIS, Palaiseau
, Hi! PARIS, Palaiseau mardi 9 juin 2026.
Mardi 9 juin, 14h00 Hi! PARIS Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00
Hi! PARIS 19 Place Marguerite Perey Palaiseau Palaiseau 91120 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hi-paris.fr/event/hi-paris-reading-groups-ai-robustness-security-session-2/ »}]
Hi! PARIS
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