, Hi! PARIS, Palaiseau

Mardi 9 juin, 14h00 Hi! PARIS Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00

Hi! PARIS 19 Place Marguerite Perey Palaiseau Palaiseau 91120 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hi-paris.fr/event/hi-paris-reading-groups-ai-robustness-security-session-2/ »}]

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