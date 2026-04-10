Aventignan

Exposition Une nuit avec les chauves-souris

Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2027-01-05

Date(s) :

2026-10-10

L’exposition présente une trentaine de planches originales tirées de la BD mais va au delà du livre, on trouve donc aussi des gravures, sérigraphies, boîtes-grottes qui sont autant de prétextes pour parler de l’univers très riche des chauves-souris.

Seb Cazes est auteur de BD, illustrateur et réalisateur de films d’animation. Il arpente les quatre coins des Pyrénées, en y grimpant ses sommets, pratiquant la spéléologie, la randonnée ou encore l’escalade, en observe l’évolution et la poésie, et en ramène toujours des dessins ou des idées qui le nourrissent pour ses futurs projets.

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Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

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English :

The exhibition features some thirty original plates from the comic strip, but goes beyond the book to include engravings, silk-screen prints and boxed drawings, all of which serve as pretexts for talking about the rich world of bats.

Seb Cazes is a comic book artist, illustrator and animator. He wanders the four corners of the Pyrenees, climbing its peaks, caving, hiking and climbing, observing its evolution and poetry, and always bringing back drawings or ideas to fuel his future projects.

L’événement Exposition Une nuit avec les chauves-souris Aventignan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65