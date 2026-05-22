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Exposition Médiathèque Vars

Exposition Médiathèque Vars mardi 23 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 25 rue de la Gare

Ville : 16330 Vars

Département : Charente

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Vars

Exposition

Médiathèque 25 rue de la Gare Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-23
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-23

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Médiathèque 25 rue de la Gare Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 82 84 

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English :

L’événement Exposition Vars a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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