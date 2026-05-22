Exposition Médiathèque Vars

Vars

Exposition

Médiathèque 25 rue de la Gare Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-23

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-23

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Médiathèque 25 rue de la Gare Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 82 84

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English :

L’événement Exposition Vars a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente