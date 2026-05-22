Exposition Médiathèque Vars
Exposition Médiathèque Vars mardi 23 juin 2026.
Vars
Exposition
Médiathèque 25 rue de la Gare Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-23
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-23
.
Médiathèque 25 rue de la Gare Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 82 84
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English :
L’événement Exposition Vars a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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