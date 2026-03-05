Vars Mountain Trail

Vars Hautes-Alpes

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

2026-07-24

Le Vars Mountain Trail aura lieu du 24 au 26 juillet 2026 pour sa 12ème édition. Au programme, cinq courses de trail pour une expérience unique. Amateurs ou débutants, venez relever le défi !

Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com

English :

The 12th edition of the Vars Mountain Trail will take place from July 24 to 26, 2026. On the program: five trail races for a unique experience. Whether you’re an amateur or a beginner, come and take up the challenge!

