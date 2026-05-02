Rendez vous aux jardins Le Portal Vars

Vars

Rendez vous aux jardins

Le Portal 6 route des Vallées, Vars Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Déambulation dans un jardin paysager aux multiples ambiances

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Le Portal 6 route des Vallées, Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 03 23 09

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English :

Stroll through a landscaped garden with multiple atmospheres

L’événement Rendez vous aux jardins Vars a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente