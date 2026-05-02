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Rendez vous aux jardins Le Portal Vars

Rendez vous aux jardins Le Portal Vars dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Portal

Adresse : 6 route des Vallées,

Ville : 16330 Vars

Département : Charente

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 3 3 3

Vars

Rendez vous aux jardins

Le Portal 6 route des Vallées, Vars Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Déambulation dans un jardin paysager aux multiples ambiances
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Le Portal 6 route des Vallées, Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 03 23 09 

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English :

Stroll through a landscaped garden with multiple atmospheres

L’événement Rendez vous aux jardins Vars a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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