MTB Team Up

Vars Hautes-Alpes

Début : Samedi 2026-07-03

fin : 2026-07-05

2026-07-03

Le MTB Team Up revient à Vars les 3, 4 et juillet 2026 pour un enduro débridé ! De nombreux pilotes se donneront rendez-vous sur le Vars Bike Park pour le lancement de la saison estivale.

Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com

English :

MTB Team Up returns to Vars on July 3, 4 and 2026 for an unbridled enduro! A host of riders will be on hand at the Vars Bike Park to kick off the summer season.

