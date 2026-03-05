MTB Team Up Vars
MTB Team Up Vars vendredi 3 juillet 2026.
MTB Team Up
Vars Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le MTB Team Up revient à Vars les 3, 4 et juillet 2026 pour un enduro débridé ! De nombreux pilotes se donneront rendez-vous sur le Vars Bike Park pour le lancement de la saison estivale.
.
Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MTB Team Up returns to Vars on July 3, 4 and 2026 for an unbridled enduro! A host of riders will be on hand at the Vars Bike Park to kick off the summer season.
L’événement MTB Team Up Vars a été mis à jour le 2026-03-02 par Office du Tourisme de Vars