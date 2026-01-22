Exposition vente artisanale et producteurs régionaux Maison de l’or en Limousin Le Chalard

Exposition vente artisanale et producteurs régionaux

Maison de l’or en Limousin Lieu-dit Le Paladas Le Chalard Haute-Vienne

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01

Artisans et producteurs locaux Cuir, dorure et bijoux à la feuille d’or, tisanes d’herboriste, savons naturels, cosmétiques à la sève de bouleau, huiles artisanales, eco-produits, confitures, miel, bière artisanale, jus de fruits, conserves de produits locaux (canard, lapin, …). .

Maison de l’or en Limousin Lieu-dit Le Paladas Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50 chalardinitiatives@gmail.com

