Exposition vente artisanale et producteurs régionaux Maison de l’or en Limousin Le Chalard

Exposition vente artisanale et producteurs régionaux

Exposition vente artisanale et producteurs régionaux Maison de l’or en Limousin Le Chalard lundi 1 juin 2026.

Exposition vente artisanale et producteurs régionaux

Maison de l’or en Limousin Lieu-dit Le Paladas Le Chalard Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01

Artisans et producteurs locaux Cuir, dorure et bijoux à la feuille d’or, tisanes d’herboriste, savons naturels, cosmétiques à la sève de bouleau, huiles artisanales, eco-produits, confitures, miel, bière artisanale, jus de fruits, conserves de produits locaux (canard, lapin, …).   .

Maison de l’or en Limousin Lieu-dit Le Paladas Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50  chalardinitiatives@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition vente artisanale et producteurs régionaux

L’événement Exposition vente artisanale et producteurs régionaux Le Chalard a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays de Saint-Yrieix