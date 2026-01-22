Vide-greniers village au Pays de l’or Le Chalard
Le Chalard Haute-Vienne
Tarif : – –
Authentique vide-greniers dans les rues du village du Chalard. Ambiance village , conviviale. Grillades, gâteaux et buvette toute la journée.
Exposants sur réservation auprès de l’association . .
Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50 chalardinitiatives@gmail.com
