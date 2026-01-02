Exposition Véronique BRIGOT Place des salines La Baule-Escoublac
Exposition Véronique BRIGOT Place des salines La Baule-Escoublac mardi 23 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Exposition Véronique BRIGOT
Place des salines Maison des Jeunes et de la Culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12
Exposition des oeuvres de Mme Véronique BRIGOT Enfance, Paysages .
Le vernissage aura lieu le mercredi 24 juin à 18h00. .
Place des salines Maison des Jeunes et de la Culture La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Exposition Véronique BRIGOT La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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