Exposition: VIBRATIONS & GRATITUDE, Silvia Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Exposition: VIBRATIONS & GRATITUDE, Silvia

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-02

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-11-02

Silvia, artiste plasticienne, peint guidée par un élan du cœur.

Son travail dépose ce qui la traverse une émotion, une sensation, un état d’être pour s’alléger et laisser circuler.

À travers ses aquarelles, elle ouvre un espace où chacun peut venir ressentir, se retrouver peut-être, et se reconnecter en douceur.

L’exposition réunit deux propositions complémentaires VIBRATIONS, autour des mudras de mains, où les gestes canalisent l’énergie et ouvrent un espace de lien entre les âmes ; et GRATITUDE, présentée ici pour la première fois, où les pieds rencontrent les éléments, entre ancrage et transformation.

Une invitation à ralentir, à se laisser toucher… et à être là, simplement. .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Exposition: VIBRATIONS & GRATITUDE, Silvia

L’événement Exposition: VIBRATIONS & GRATITUDE, Silvia Pau a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pau