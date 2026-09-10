Exposition vieilles photos et cartes postales, Salle du Patrimoine, Avesnes-le-Comte

Informations pratiques

Exposition vieilles photos et cartes postales 19 et 20 septembre Salle du Patrimoine Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies et de cartes postales anciennes d’Avesnes-le-Comte. Découvrez un diaporama présentant près de 500 cartes postales d’époque, complétées par de nombreuses photographies anciennes, retraçant l’histoire et l’évolution de la commune. Cette projection en continu sera proposée tout au long des Journées du Patrimoine dans la salle du Patrimoine, rue Neuve.

Salle du Patrimoine Rue des Archers810 Avesnes-le-Comte Avesnes-le-Comte 62810 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition de vieilles photographies et de cartes postales anciennes sur Avesnes-le-Comte

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