Exposition « Vieux-Ferrette d’antan », Foyer Louis SIG, Vieux-Ferrette

Informations pratiques

Exposition « Vieux-Ferrette d’antan » 19 et 20 septembre Foyer Louis SIG Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour cette édition des Journées du Patrimoine, l’association Agir pour Vieux-Ferrette a le plaisir de collaborer avec le Musée des Amoureux et du Patrimoine Sundgauvien de Werentzhouse.

Souvent surnommé « le plus petit musée du monde », ce lieu unique, niché dans une ancienne laiterie de seulement 19 m², regorge pourtant de trésors. Il conserve une exceptionnelle collection de cartes postales anciennes d’amoureux ainsi qu’un fonds photographique de 22 000 photos et plus de 1 200 classeurs consacrés aux villages et familles du Sundgau.

Au cœur de ce partenariat, nous accueillons Geneviève Grimler, née à Vieux-Ferrette dans la famille Gerster. L’une des fondatrices du musée, passionnée depuis 38 ans, elle est une véritable mémoire vivante du patrimoine sundgauvien.

Elle a patiemment rassemblé, classé et sauvegardé environ 1 200 photos et cartes postales anciennes de Vieux-Ferrette. Elle nous parlera de ses nombreuses rencontres avec les anciens du village et souhaite partager son enthousiasme, sa passion et sa nostalgie pour ces hommes et femmes de la terre.

Les travaux des champs, les petits métiers et les fêtes religieuses rythmaient alors la vie quotidienne au son de l’angélus.

Auteure de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Le Noël dans le Sundgau, Les petits métiers du Sundgau et Il était une fois le Pferterzegla, Geneviève exposera pour ces Journées du Patrimoine une sélection précieuse de cartes postales et photographies de Vieux-Ferrette, fruit d’un patient travail de collection et de transmission mené depuis plus de trois décennies.

Présentée au Foyer de Vieux-Ferrette, cette exposition offre un voyage émouvant dans le temps et permet de redécouvrir les visages, les lieux et les instants de vie qui ont façonné l’identité de notre village.

Foyer Louis SIG Rue du Foyer, 68480 Vieux-Ferrette Vieux-Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est http://www.patrimoine-vieuxferrette.fr

Exposition

©www.patrimoine-vieuxferrette.fr