Exposition Virginie ARENT et Pascal THOUVENIN Lumières abstraites Place De l’église Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Exposition Virginie ARENT et Pascal THOUVENIN Lumières abstraites

Du 16/09 au 30/09/2026 tous les jours de 10h à 18h. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

La peinture de Pascal THOUVENIN est une sorte de méditation colorée il laisse le contour incertain de la forme donner une chance à ses frontières brouillées,

Virginie ARENT invite le spectateur à découvrir une nouvelle vision d’un monde.

Virginie ARENT, vit au Paradou. Elle est passionnée de dessin et d’arts plastiques depuis son enfance. Elle réalise des œuvres abstraites aux couleurs minérales, bleu-tées, ocres et sables. Elle cherche à établir un dialogue entre l’abstraction et le monde naturel. Elle utilise de la peinture à l’huile souvent diluée, qui lui permet de jouer sur la transparence et la texture, créant ainsi une interaction entre la matière et la lumière.

Pascal THOUVENIN réalise également des peintures abstraites. Son œuvre allie à la fois maîtrise picturale, astuce des matières, accord parfait des coloris et intelligence de la composition. Il utilise des papiers chinois et japonais qu’il intègre à la toile, qu’il déchire selon son envie. .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Pascal THOUVENIN’s painting is a kind of %AB colorful meditation %BB—he allows the uncertain outline of the form to give free rein to its blurred boundaries,

Virginie ARENT invites the viewer to discover a new vision of the world.

L’événement Exposition Virginie ARENT et Pascal THOUVENIN Lumières abstraites Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme des Baux de Provence