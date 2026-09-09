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Exposition virtuelle, Micro-Folie, Le Pouliguen

samedi 12 septembre 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen

Exposition virtuelle, Micro-Folie, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Micro-Folie
Adresse
Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Entrée: 0

Exposition virtuelle 12 – 19 septembre Micro-Folie Loire-Atlantique

– Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez des expositions virtuelles à la Micro-Folie. 

Découvrez des expositions virtuelles à la Micro-Folie.

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