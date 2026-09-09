Exposition virtuelle, Micro-Folie, Le Pouliguen

Informations pratiques

Exposition virtuelle 12 – 19 septembre Micro-Folie Loire-Atlantique

– Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez des expositions virtuelles à la Micro-Folie.

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Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}]

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