Exposition virtuelle, Micro-Folie, Le Pouliguen
samedi 12 septembre 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Exposition virtuelle 12 – 19 septembre Micro-Folie Loire-Atlantique
– Entrée: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez des expositions virtuelles à la Micro-Folie.
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Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}]
Découvrez des expositions virtuelles à la Micro-Folie. Découvrez des expositions virtuelles à la Micro-Folie. Culture Exposition
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