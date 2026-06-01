Exposition visuelle et sonore : À la rencontre de l’élevage paysan francilien Académie du climat Paris

Vous aurez l’occasion de voir des photographies racontant le quotidien, les gestes techniques des paysan·nes (tonte, traite, nourrissage…), mais aussi le cadre de vie des animaux (plein air, mise bas…). Vous pourrez aussi entendre les portraits des éleveur.euse et de leurs fermes, des indications sur leur installation, leurs débouchés, les récits de leurs parcours et leur vision du métier… Tout ceci dans une ambiance sonore immersive vous invitant à vous projeter, l’espace de quelques instants, sur une ferme de votre territoire.

Cette exposition est proposée par Abiosol et Radio RapTz

Plus de détails sur le site de l’Académie du Climat

Dans le cadre et tout au long du Festival du Mieux Manger, du 6 au 14 juin, Abiosol vous propose une immersion visuelle et sonore pour découvrir 4 fermes paysannes et biologiques franciliennes. Venez à la rencontre de l’élevage paysan francilien avec une exposition photographique et sonore de ces fermes d’élevage de brebis, chèvres, vaches et poules d’Île-de-France.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/a-la-rencontre-de-lelevage-paysan-francilien/



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