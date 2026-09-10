Exposition : « Vivant.e.s », un Micro-Festival à la Médiathèque !, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Exposition : « Vivant.e.s », un Micro-Festival à la Médiathèque ! 1 – 3 octobre Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

Entrée libre, +5ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T16:00:00+02:00 – 2026-10-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Découvrez une exposition interactive pour explorer la richesse de la biodiversité et du vivant !

– Fabrique de chimère pour créer vos propres créatures.

– Malles interactives : quiz, énigmes et puzzles sur la faune et la flore.

– Borne photo pour imprimer votre marionnette animale.

– Ateliers DIY : masques, dioramas et coloriages à emporter.

> JEU 1/10 & VEN 2/10 : 16h-18h

> SAM 3/10 10h-12h, 13h-17h

> Entrée libre, +5ans

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}]

Découvrez une exposition interactive pour explorer la richesse de la biodiversité et du vivant ! > Entrée libre, +5ans Micro-Folie Jeunesse

La Fabulerie Machines à histoires