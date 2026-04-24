La Bernerie-en-Retz

Exposition Vivants

Maison Magrés La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-22 13:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Peintres, sculptrice ou photographe, exposition insolite à La Bernerie-en-Retz

L’exposition “VIVANTS” réunit deux peintres, Nathalie Daguet et Marie Claire Judic, une photographe, Nathalie Guihard, et une sculptrice, Valérie Lafue autour d’une même interrogation qu’est ce qui rend une forme vivante ?

Paysages abstraits, fragments de nature et matières en transformation composent un parcours sensible entre peinture, sculpture et photographie.

Les œuvres explorent le mouvement, la lumière, la couleur et la trace du temps.

Une invitation à regarder autrement ce qui palpite et se transforme sous nos yeux. .

Maison Magrés La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

Painters, sculptors and photographers at an unusual exhibition in La Bernerie-en-Retz

L’événement Exposition Vivants La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic