Exposition Vivre à en mourir Résistantes combattantes européennes Place Saint-Armel Plouharnel

Plouharnel

Exposition Vivre à en mourir Résistantes combattantes européennes

Place Saint-Armel Médiathèque Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-05-26

Une exposition mettant en lumière 21 femmes qui se sont distinguées dans l’ombre par leurs actes de résistance durant la Seconde Guerre mondiale.

Elles ne se sont jamais croisées, ni connues. C’est aujourd’hui, le travail de mémoire de l’Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance (Anacr) du Pays d’Auray, qui les réunit. L’exposition Vivre à en Mourir décrit l’investissement dans la Résistance et le combat de 21 femmes des quatre coins de l’Europe, au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Exposition à voir, en accès libre, aux jours et horaires habituels d’ouverture de la médiathèque .

Place Saint-Armel Médiathèque Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 45 04

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English :

L’événement Exposition Vivre à en mourir Résistantes combattantes européennes Plouharnel a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon