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AGENDA · Bias

Exposition voitures de collection Bias

dimanche 9 août 2026 · Bias

Exposition voitures de collection Bias

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS
Ville
40170 Bias
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bias

Exposition voitures de collection

AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS Bias Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Exposition de voitures de collection   .

AIRIAL DE BIAS CENTRE BIAS Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 21 50  cdmartins@outlook.fr

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English : Exposition voitures de collection

L’événement Exposition voitures de collection Bias a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Mimizan

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