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exposition wawapod mise au point et détournement Le Pouliguen

exposition wawapod mise au point et détournement Le Pouliguen vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 27 rue du général leclerc

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Pouliguen

exposition wawapod mise au point et détournement

27 rue du général leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

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27 rue du général leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50  graffiticompagnie@orange.fr

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English :

L’événement exposition wawapod mise au point et détournement Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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