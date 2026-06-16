exposition wawapod mise au point et détournement Le Pouliguen vendredi 31 juillet 2026.

Le Pouliguen

exposition wawapod mise au point et détournement

27 rue du général leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

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27 rue du général leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr

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English :

L’événement exposition wawapod mise au point et détournement Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44