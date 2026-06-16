exposition wawapod mise au point et détournement Le Pouliguen
exposition wawapod mise au point et détournement Le Pouliguen vendredi 31 juillet 2026.
Le Pouliguen
exposition wawapod mise au point et détournement
27 rue du général leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Venez découvrir le travail de Warren PODGUSZER. Entrez dans un univers entre pop art et street art. .
27 rue du général leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement exposition wawapod mise au point et détournement Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Slam – Match de poésie, la revanche – Mardis de Baudry, Salle Marcel Baudry, Le pouliguen 16 juin 2026
- Slam Match de poésie, la revanche Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen 16 juin 2026
- Slam Match de poésie, la revanche Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen 17 juin 2026
- Opéra en folie Micro-Folie Le Pouliguen 17 juin 2026
- Opéra sur écran Micro-Folie Le Pouliguen 18 juin 2026