Exposition Zarbo 30 ans !!! Châteaudun
Exposition Zarbo 30 ans !!! Châteaudun samedi 6 juin 2026.
Châteaudun
Exposition Zarbo 30 ans !!!
Salle Saint André Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Exposition et animations pour les 30 ans de l’association ZARBO. Peintures, dessins, techniques mixtes et réalisations du concours d’arts plastiques sur le thème Reflets . Ouvertures spéciales les 6 et 7 juin de 10h à 18h et le 21 juin de 10h à 22h.
Le 6 juin
– Présence de l’Association Tournemots la journée
– Ateliers GRAFF AU POCHOIR avec Matt2streetart à 10h00, 13h00 et 15h00 (durée 2h00, participation adulte/enfant 3€)
– Ambiance musicale acoustique pour le vernissage à 17h30
Le 6 et 7 juin
– Les UrbanSKetchers Chartres sont invités à exposer des carnets de voyage et à croquer la ville médiévale de Châteaudun, pendant l’exposition
– Pour tous les croqueurs intéressés, quatre circuit courts sont proposés sur les deux jours à partir de 10h00 et 14h00.
Vendredi 19 juin à 20h dans le hall de l’Espace Malraux, exposition de croquis des danseuses de l’Ecole Municipale de Danse pendant leur spectacle de fin d’année.
Renseignements et inscriptions par téléphone. .
Salle Saint André Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 93 09 14
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English :
Exhibition and events to celebrate the 30th anniversary of the ZARBO association. Paintings, drawings, mixed media and entries for the Reflections art competition. Special openings on June 6 and 7 from 10am to 6pm and on June 21 from 10am to 10pm.
L’événement Exposition Zarbo 30 ans !!! Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN
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