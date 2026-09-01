Exposition Zone de convergence Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Exposition Zone de convergence

Du 19/09 au 25/10/2026 tous les jours de 9h à 18h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de la plasticienne Karine Debouzie

Zone de convergence nait d’une rencontre, d’un dialogue entre trois forces le travail artistique de Karine Debouzie axé sur le cheminement et le croisement des formes, l’abbaye Saint-Victor un lieu patrimonial d’une rare intensité et les Amis de Saint-Victor, une association engagée dans la défense de cet héritage patrimonial.



Karine Debouzie développe depuis plus de vingt ans une pratique sculpturale fondée sur l’entrelacement, la tension, la répétition de modules, mettant en regard les paradoxes inhérents à tout système. Zone de convergence est une nouvelle étape une installation constituée de modules tridimensionnels assemblés en feuillard d’acier, aluminium, bois et lumière. Ces matériaux apparemment hétérogènes se trouvent réunis pour leur complémentarité physique et symbolique la force et la fragilité du métal noir, la luminosité réfléchissante de l’aluminium, la matière organique du bois, et la lumière qui révèle, souligne, fait converger les espaces. Les modules, identiques dans leur conception, composent à chaque assemblage un ensemble différent — en écho à la configuration architecturale de la crypte, à ses voûtes, à ses niches, à ses failles et à sa profondeur millénaire. L’installation sera présentée lors des Journées Européennes du Patrimoine, invitant le public à une expérience sensorielle et contemplative, entre art contemporain et mémoire vivante.



Zone de convergence est un projet ancré dans notre territoire — conçu, produit et exposé à Marseille.

Tous les jours de 9h à 18h, dans les cryptes (accès aux cryptes 3€) .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com

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English :

Exhibition by visual artist Karine Debouzie

L’événement Exposition Zone de convergence Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille