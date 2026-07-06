Exposition Zoonoses CHU de Nantes – Accueil Jean Monnet, Hôtel Dieu Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 07:30 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit Accès libre de 7h30 à 18h30 Tout public

2019 a été marquée sur le plan mondial par l’apparition de la COVID 19, épidémie responsable de millions de morts. Cet événement a été à l’origine de nombreuses informations inexactes ou fausses circulant à travers les médias et les réseaux sociaux. Face à ce contexte où la désinformation a eu une place à part, il est important d’apporter un éclairage sur le phénomène des zoonoses, ces maladies transmises par les animaux.Si la Covid a apporté un éclairage particulier sur celles-ci, il ne s’agit pas d’un évènement unique. La population mondiale a été touchée à de nombreuses reprises par des zoonoses au cours de l’Histoire, comme avec les nombreuses épidémies de peste durant l’Antiquité et le Moyen-Âge, la pandémie de grippe espagnole en 1918 et les divers épisodes d’Ebola en Afrique ces dernières 20 années. Malheureusement, le risque qu’une nouvelle zoonose (ré)apparaisse est plus que probable.Très récemment, la Mpox, anciennement appelée la variole du singe, et l’émergence de cas autochtones de dengue en métropole ont de nouveau sonné le tocsin d’une potentielle épidémie mondiale venant d’une zoonose. Elles représentent 60 % des maladies infectieuses à l’échelle de la planète et 75 % des maladies émergentes. Autant dire que ce phénomène n’appartient pas qu’au passé.Cette exposition permet de découvrir la diversité des agents pathogènes à l’origine de ces zoonoses, qu’il s’agisse de virus, bactéries et autres vers parasites. Elle s’articule autour d’autres thématiques telles les maladies causées, leurs modes de transmission, la notion de réservoir et leur évolution au cours du temps. C’est aussi l’occasion de rappeler les grandes pandémies à travers l’Histoire et de prendre conscience des facteurs d’émergence et de propagation afin de mieux prévenir l’apparition de nouvelles zoonoses.Composée de panneaux accompagnés de nombreuses vidéos, cette exposition, destinée à l’itinérance, est conçue pour sensibiliser un large public.

CHU de Nantes – Accueil Jean Monnet, Hôtel Dieu Nantes 44000



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