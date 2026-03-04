Exposition « Zweifuß », Grishka Tchernishoff, Les Ateliers Vortex, Dijon
Exposition « Zweifuß », Grishka Tchernishoff, Les Ateliers Vortex, Dijon vendredi 20 mars 2026.
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T18:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00
Grishka Tchernishoff déploit un travail de dessin, de peinture, interrogant les rapports de force et l’omniprésence de l’oppression, la violence qui guette dans chaque interaction avec autrui, au travail, dans la famille ou dans le cercle proche.
« Le chien, la mâchoire, la dent deviennent des fétiches, des icônes de la volonté humaine afin d’asseoir sa domination sur son environnement. Comment rira-t-on dans les capitales des cendres ? L’ultime satisfaction se trouve dans le rictus volé à l’oeil inconnu : quand les poubelles prennent vie, quand le vacarme d’une machine inutile retentit sous l’action de la main, quand les chiens s’amoncellent sur les murs, secouent la queue, se reniflent et se dévorent.»
— Grishka Tchernishoff, décembre 2025
Visite commentée le samedi 21 mars à 16h
Ateliers de pratiques artistiques – Famille les samedis 4 et 11 avril de 14h30 à 17h
Les Ateliers Vortex 71 rue des rotondes 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0671369775 https://lesateliersvortex.com/ https://www.instagram.com/lesateliersvortex/ [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/lesateliersvortex »}]
Vernissage le vendredi 20 mars à partir de 18h résidence dijon
Carton d’invitation de l’exposition « Zweifuß » de Grishka Tchernishoff -Tout Va Bien