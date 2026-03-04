Exposition « Zweifuß », Grishka Tchernishoff, Les Ateliers Vortex, Dijon

Exposition « Zweifuß », Grishka Tchernishoff Vendredi 20 mars, 18h00 Les Ateliers Vortex Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-03-20T18:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T18:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00

Grishka Tchernishoff déploit un travail de dessin, de peinture, interrogant les rapports de force et l’omniprésence de l’oppression, la violence qui guette dans chaque interaction avec autrui, au travail, dans la famille ou dans le cercle proche.

« Le chien, la mâchoire, la dent deviennent des fétiches, des icônes de la volonté humaine afin d’asseoir sa domination sur son environnement. Comment rira-t-on dans les capitales des cendres ? L’ultime satisfaction se trouve dans le rictus volé à l’oeil inconnu : quand les poubelles prennent vie, quand le vacarme d’une machine inutile retentit sous l’action de la main, quand les chiens s’amoncellent sur les murs, secouent la queue, se reniflent et se dévorent.»

— Grishka Tchernishoff, décembre 2025

Visite commentée le samedi 21 mars à 16h

Ateliers de pratiques artistiques – Famille les samedis 4 et 11 avril de 14h30 à 17h

Les Ateliers Vortex 71 rue des rotondes 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 0671369775 https://lesateliersvortex.com/ https://www.instagram.com/lesateliersvortex/

Vernissage le vendredi 20 mars à partir de 18h résidence dijon

Carton d’invitation de l’exposition « Zweifuß » de Grishka Tchernishoff -Tout Va Bien