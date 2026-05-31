Expositions à l’Abbaye d’Abondance, Abbaye d’Abondance, Abondance

Expositions à l’Abbaye d’Abondance 19 et 20 septembre Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⮚ Exposition « Une abbaye à croquer » – Abbaye d’Abondance

Jérome Phalippou, bédéiste et illustrateur, s’est faufilé dans les moindres recoins de notre monument. Entre deux piliers, au détour d’une arcade ou au cœur de « la forêt » des charpentes, il a traqué l’invisible. Armé de son carnet et d’un regard aiguisé, il a « croqué » l’Abbaye, capturant ses détails les plus infimes et ses recoins les plus confidentiels en les sublimant à l’aide de différents médiums (crayon, encre, aquarelle…).

⮚ Exposition « Six cents foires m’étaient contées… » – Galerie de l’abbaye.

Embarquez pour un voyage dans le temps retraçant l’évolution des foires d’Abondance et leurs impacts sur le village ces 600 dernières années.

Autant de questions qui sont abordées à l’aide de clichés inédits et d’illustrations ! Vous découvrirez les foires d’antan, l’impact de la création de la race Abondance sur les foires et concours ou encore les liens entre les vaches, le fromage et la prospérité de l’Abbaye !

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-patrimoine.fr Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

⮚ Exposition « Une abbaye à croquer » – Abbaye d’Abondance

© Pôle Culturel d’Abondance