Expositions à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris

Informations pratiques

Expositions à l’Institut National des Jeunes Aveugles Samedi 19 septembre, 10h00 Institut National des Jeunes Aveugles Paris

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Expositions accessibles à l’INJA Louis Braille

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, deux expositions accessibles au public seront proposées le samedi 19 septembre, de 10h à 17h, au 56 boulevard des Invalides (Paris 7e), autour d’un patrimoine riche et inclusif.

Canon présentera une exposition photographique immersive, mettant en valeur l’innovation visuelle à travers des dispositifs pensés pour être accessibles à tous. Cette approche inclusive permet de découvrir l’image autrement, en intégrant des dimensions sensorielles adaptées aux personnes en situation de déficience visuelle.

De son côté, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec la Fondation Visio, proposera une exposition à portée académique et sociétale, centrée sur les enjeux d’accessibilité, de transmission des savoirs et d’inclusion culturelle. Cette présentation met en lumière les recherches et initiatives qui participent à rendre la culture plus ouverte et accessible.

Ces deux expositions, complémentaires dans leurs approches, s’inscrivent dans un lieu chargé d’histoire et invitent le public à porter un regard renouvelé sur l’accessibilité et la création contemporaine.

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Exposition photo de Canon et exposition de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

©INJA Louis Braille