Expositions à Montard | Anne-Marie Persehais, Catherine Servet & Dominique Dubreucq Maison de Montard Lalinde

Informations pratiques

Lalinde

Expositions à Montard | Anne-Marie Persehais, Catherine Servet & Dominique Dubreucq

Maison de Montard Jardin Public Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Sculpter le talc, la pierre la plus tendre, ou l’argile permet à Dominique Dubreucq de donner forme à des lignes douces, élancées, lisses, capteuses de lumière. Les associer à du bois flotté, ou à des objets délaissés de métal rouillé, c’est redonner la parole à des histoires de vie oubliées, à des objets laissés pour compte.

Anne Marie Persehais est inspirée par des destins de femmes artistes ou autres, avec des vécus complexes. Ses créations sur des grands formats lui permettent de libérer ses gestes. Pratique qu’elle développe aussi dans le domaine de la danse intuitive .

Catherine Servet, artiste plasticienne est auto-didacte, on dit d’elle qu’elle est une coloriste . Elle utilise la paréidolie pour construire ses tableaux et ses collages. L’énergie intuitive et créative de son univers alimente ses compositions de compositions de couleurs et de formes uniques. .

Maison de Montard Jardin Public Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expositions à Montard | Anne-Marie Persehais, Catherine Servet & Dominique Dubreucq

L’événement Expositions à Montard | Anne-Marie Persehais, Catherine Servet & Dominique Dubreucq Lalinde a été mis à jour le 2026-07-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides