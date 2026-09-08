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Expositions artistiques et photos anciennes, Eglise protestante, Harskirchen

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise protestante · Harskirchen

Expositions artistiques et photos anciennes, Eglise protestante, Harskirchen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise protestante
Adresse
31 rue d'Altwiller 67260 Harskirchen
Ville
67260 Harskirchen
Département
Bas-Rhin
Tarif
Plus de renseignements au 03 88 00 40 39

Expositions artistiques et photos anciennes Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise protestante Bas-Rhin

Plus de renseignements au 03 88 00 40 39

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par le talent des artistes de la commune, qui dévoileront une sélection de leurs oeuvres. En parallèle, les élèves de l’école vous invitent à remonter le temps grâce à une exposition d’anciennes photographies de la commune. Un beau dialogue entre création artistique et mémoire locale.

Eglise protestante 31 rue d’Altwiller 67260 Harskirchen Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est
Laissez-vous surprendre par le talent des artistes de la commune, qui dévoileront une sélection de leurs oeuvres. En parallèle, les élèves de l’école vous invitent à remonter le temps grâce à une de…

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