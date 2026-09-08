Expositions artistiques et photos anciennes, Eglise protestante, Harskirchen

Informations pratiques

Expositions artistiques et photos anciennes Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise protestante Bas-Rhin

Plus de renseignements au 03 88 00 40 39

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par le talent des artistes de la commune, qui dévoileront une sélection de leurs oeuvres. En parallèle, les élèves de l’école vous invitent à remonter le temps grâce à une exposition d’anciennes photographies de la commune. Un beau dialogue entre création artistique et mémoire locale.

Eglise protestante 31 rue d’Altwiller 67260 Harskirchen Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est

Laissez-vous surprendre par le talent des artistes de la commune, qui dévoileront une sélection de leurs oeuvres. En parallèle, les élèves de l’école vous invitent à remonter le temps grâce à une de…

© Commune de Harskirchen